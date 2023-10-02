Болгария с 2 октября запретит въезд авто с российскими номерами

С 2 октября в Болгарии вступит в действие запрет на въезд транспортных средств с российскими регистрационными знаками. Об этом заявил директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов, передает ТАСС.

Он заметил, что для грузовых машин запрет уже действует в течение нескольких месяцев. Златанов не смог уточнить число въезжающих каждый месяц машин, но отметил, что их не так много. Подобные запреты действуют уже сейчас в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, а 3 октября будут введены в Норвегии.