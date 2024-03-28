Болгария и Румыния скоро начнут выдавать белорусам шенгенские визы

Болгария и Румыния впервые приступят к выдаче шенгенских виз для граждан Беларуси и России. Об этом сообщается на сайтах посольство этих стран.



Болгария приступит к приему заявлений на получение Шенгена после 1 апреля, а Румыния – с 31 марта. Болгарское посольство в Минске работает с компанией «VFS Global», чтобы предоставить заявителям качественный сервис.

В России заявки на получение шенгенских виз можно подавать в посольстве Болгарии в Москве и Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. Также ранее Чехия расширила запрет на оформление виз для белорусов и россиян в связи с обстановкой в Украине.