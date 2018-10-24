Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима

Новости Италии. В Риме обрушился эскалатор, пострадали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние некоторых оценивается как тяжёлое.

Многие из тех, кто ехал на движущейся лестнице – болельщики российского и итальянского футбольных клубов. Фанаты московской команды начали сбор денежных средств, чтобы помочь пострадавшим. По предварительным данным, причиной поломки эскалатора стало то, что болельщики начали прыгать на нем во время движения. Ведется расследование.