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Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима

24 октября 2018 08:23
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Новости Италии. В Риме обрушился эскалатор, пострадали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние некоторых оценивается как тяжёлое.

Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима-1

Инцидент произошёл в одном из метро итальянской столицы. Подъемник резко начал набирать скорость. В результате произошла давка.

Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима-4

Многие из тех, кто ехал на движущейся лестнице – болельщики российского и итальянского футбольных клубов. Фанаты московской команды начали сбор денежных средств, чтобы помочь пострадавшим. По предварительным данным, причиной поломки эскалатора стало то, что болельщики начали прыгать на нем во время движения. Ведется расследование.

# Несчастный случай # Фотофакт

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