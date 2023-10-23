Новости Испании. Более тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова за сутки. Все переселенцы жители Африки. Только в одну лодку поместилось более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители экстренных служб отметили, что еще никогда не видели настолько переполненного судна. Мигранты высадились на небольших островах Канарского архипелага. Всего с начала года сюда прибыли свыше 23 тысяч нелегалов. Это на 80 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.