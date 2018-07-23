Более сотни разрушенных зданий и 330 пострадавших: четыре мощных землетрясения и 200 афтершоков сотрясли Иран

Новости Ирана. Четыре мощных землетрясения и почти 200 афтершоков всколыхнули Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подземные толчки были зафиксированы сразу в нескольких провинциях на юго-востоке страны.

Магнитуда самого сильного землетрясения составила 5.9. В результате природного катаклизма в руины превратилось более сотни зданий, еще 850 частично обрушились. Количество пострадавших превысило 330 человек.

В районах бедствия работают около 200 спасательных подразделений. Под завалами все еще могут находиться люди.