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«Более половины мероприятий уже осуществлены». Сергей Лавров о реализации союзных программ Беларуси и России

17 мая 2023 18:04
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Беларусь и Россия на фоне санкций в состоянии обеспечить самодостаточность своих экономик, и прошлый год тому подтверждение. Рост товарооборота и целая гамма импортозамещающих проектов. Своего рода иммунитет заложен в 28 союзных программах. Они последовательно реализуются, обеспечивая прочный экономический и технологический суверенитет государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Более половины мероприятий уже осуществлены». Сергей Лавров о реализации союзных программ Беларуси и России-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: 
Наша нацеленность на то, чтобы развивать интеграционные процессы таким образом, чтобы они не зависели от нелегитимных односторонних действий коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами, отражена в 28 союзных программах, которые активно реализуются. Более половины мероприятий уже осуществлены и эта работа продолжается. 

Беларусь и Россия будут развивать сотрудничество в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и укреплять взаимодействие со странами дальней дуги. 

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# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Фотофакт

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