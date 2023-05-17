«Более половины мероприятий уже осуществлены». Сергей Лавров о реализации союзных программ Беларуси и России

Беларусь и Россия на фоне санкций в состоянии обеспечить самодостаточность своих экономик, и прошлый год тому подтверждение. Рост товарооборота и целая гамма импортозамещающих проектов. Своего рода иммунитет заложен в 28 союзных программах. Они последовательно реализуются, обеспечивая прочный экономический и технологический суверенитет государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Наша нацеленность на то, чтобы развивать интеграционные процессы таким образом, чтобы они не зависели от нелегитимных односторонних действий коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами, отражена в 28 союзных программах, которые активно реализуются. Более половины мероприятий уже осуществлены и эта работа продолжается.

Беларусь и Россия будут развивать сотрудничество в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и укреплять взаимодействие со странами дальней дуги.