«Более половины мероприятий уже осуществлены». Сергей Лавров о реализации союзных программ Беларуси и России

Беларусь и Россия на фоне санкций в состоянии обеспечить самодостаточность своих экономик, и прошлый год тому подтверждение. Рост товарооборота и целая гамма импортозамещающих проектов. Своего рода иммунитет заложен в 28 союзных программах. Они последовательно реализуются, обеспечивая прочный экономический и технологический суверенитет государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Наша нацеленность на то, чтобы развивать интеграционные процессы таким образом, чтобы они не зависели от нелегитимных односторонних действий коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами, отражена в 28 союзных программах, которые активно реализуются. Более половины мероприятий уже осуществлены и эта работа продолжается.
Беларусь и Россия будут развивать сотрудничество в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и укреплять взаимодействие со странами дальней дуги.
«Сожалеем, что к нам тогда не прислушались». Сергей Алейник о миротворческих посылах Беларуси (тут подробнее).