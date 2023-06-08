Более половины эстонцев не доверяют своему правительству

Новости Эстонии. Эстонцы все меньше доверяют своему правительству. По данным опроса, доля людей, которых не устраивает работа Кабмина, снизилась с 54 % – в феврале, до 48 % – в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.