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Более половины эстонцев не доверяют своему правительству

08 июня 2023 07:52
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Новости Эстонии. Эстонцы все меньше доверяют своему правительству. По данным опроса, доля людей, которых не устраивает работа Кабмина, снизилась с 54 % – в феврале, до 48 % – в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины эстонцев не доверяют своему правительству-1

Не вызывает добрых чувств у людей и Государственное собрание – высший законодательный орган Эстонии. В том, что он плохо выполняет свои задачи, уверена половина жителей республики.

# Международная политика # Новости Эстонии # Фотофакт

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