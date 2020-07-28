Более 9 тонн наркотиков изъяли на границе Венесуэлы и Колумбии

Новости Венесуэлы. Крупную партию наркотиков изъяли на границе Венесуэлы и Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Крупную партию наркотиков изъяли на границе Венесуэлы и Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о более чем 9 тоннах кокаина и сырья для его изготовления.
В спецоперации были задействованы сотрудники Вооруженных Сил страны и Национального управления по борьбе с наркотиками.
Силовики ликвидировали два крупных лагеря с более чем 20 лабораториями для производства опасных веществ. Уничтожены также свыше 17 тонн химикатов и других материалов, необходимых для получения наркотиков.