Более 9 тонн наркотиков изъяли на границе Венесуэлы и Колумбии

Новости Венесуэлы. Крупную партию наркотиков изъяли на границе Венесуэлы и Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о более чем 9 тоннах кокаина и сырья для его изготовления. В спецоперации были задействованы сотрудники Вооруженных Сил страны и Национального управления по борьбе с наркотиками.