Более 80% жителей Франции вынуждены сократить расходы из-за инфляции

А вот уровень жизни большинства жителей Франции уже достиг отметки бедности. Об этом говорится в отчете национальной соцслужбы. Согласно исследованию, рост инфляции, который продолжается уже четвертый год, привел к снижению благосостояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так 82 % французов признались, что теперь вынуждены экономить. Около 30 % очень сильно сократили свои расходы. У 65 % граждан страны упала покупательная способность. 43 % населения теперь тщательно планирует походы в магазин. Около 40 % людей выбирают продукты и товары на скидках, чтобы сэкономить. Многие из них перестали покупать рыбу и мясо, потому что не могут себе этого позволить. 42 % французов отказываются от поездок в отпуск. Почти 90 % людей не могут откладывать деньги из-за возросших расходов на жилье, транспорт и медицинские услуги.