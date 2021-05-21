Более 800 брикетов. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина

Новости Эквадора. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эквадора. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наркотик обнаружили в порту города Гуаякиль в ходе проверки груза с бананами.
Белый порошок был расфасован в более чем 800 брикетов. Вес находки не сообщается.
Известно лишь, что ее стоимость составляет несколько миллионов долларов. Отправить партию планировали в Россию и Бельгию. Начато масштабное расследование.