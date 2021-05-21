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Более 800 брикетов. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина

21 мая 2021 08:53
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Новости Эквадора. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 800 брикетов. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина-1

Наркотик обнаружили в порту города Гуаякиль в ходе проверки груза с бананами.

Белый порошок был расфасован в более чем 800 брикетов. Вес находки не сообщается.

Более 800 брикетов. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина-4

Известно лишь, что ее стоимость составляет несколько миллионов долларов. Отправить партию планировали в Россию и Бельгию. Начато масштабное расследование.

# Наркотики # Фотофакт

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