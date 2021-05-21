Более 800 брикетов. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина

Белый порошок был расфасован в более чем 800 брикетов. Вес находки не сообщается.

Наркотик обнаружили в порту города Гуаякиль в ходе проверки груза с бананами.

Известно лишь, что ее стоимость составляет несколько миллионов долларов. Отправить партию планировали в Россию и Бельгию. Начато масштабное расследование.