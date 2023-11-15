Более 8 тысяч торговых точек в Польше приостановили работу из-за финансовых проблем

В Польше продолжают закрываться магазины. Только с начала года перестали существовать около 2,5 тысячи торговых точек, еще более восьми тысяч приостановили работу до лучших времен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот только в то, что они наступят, мало кто верит. По данным соцопроса, главной причиной такой ситуации продавцы видят финансовые проблемы, которые возникли из-за постоянно растущих затрат на ведение бизнеса. Каждый четвертый указал на ценовое давление, невозможность оплатить счета за электричество и постоянное повышение налогов.

35 % предпринимателей рассказали, что вынуждены закрыться из-за падения покупательной способности поляков. Это подтверждают и статистические данные. Так, потребительские возможности людей снижаются шестой месяц подряд. В основном из-за неуверенности в будущем. 75 % жителей страны уверены, что цены продолжат расти. А около 40 % опрошенных признались, что пытаются накопить сбережения, потому что боятся потерять работу.