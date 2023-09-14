Более 8 тысяч человек погибло в Ливии из-за наводнений

Он также отметил, что пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 10 тысяч граждан. Напомним, наводнение в северо-восточной части Ливии было вызвано ураганом «Даниэль». Он обрушился на страну 10 сентября. Сильнее остальных пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Под воду ушли многие жилые дома и больницы. Власти также объявили три района в восточной провинции зоной бедствия и обратились за международной помощью.