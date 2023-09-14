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Более 8 тысяч человек погибло в Ливии из-за наводнений

14 сентября 2023 08:32
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Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 8 000. Неутешительные итоги подвел советник Палаты представителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 8 тысяч человек погибло в Ливии из-за наводнений-1

Он также отметил, что пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 10 тысяч граждан. Напомним, наводнение в северо-восточной части Ливии было вызвано ураганом «Даниэль». Он обрушился на страну 10 сентября. Сильнее остальных пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Под воду ушли многие жилые дома и больницы. Власти также объявили три района в восточной провинции зоной бедствия и обратились за международной помощью.

# Наводнение # Фотофакт

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