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Более 780 млн человек в мире голодают – ООН

26 июля 2023 06:35
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Более 780 миллионов человек в мире голодают. Такие данные представили в ООН. Организация обращает внимание, что значительное количество населения планеты по-прежнему испытывает трудности с пропитанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 780 млн человек в мире голодают – ООН-1

Однако действия международных структур неэффективны. Как отметил генсек ООН, мировые продовольственные системы разрушены. И расплачиваться за это вынуждены миллионы людей.

Одной из попыток снизить число голодающих была зерновая сделка. Однако гуманитарный проект силами Запада превратился в коммерческий. Россия аннулировала договоренности, после того как данные ей обещания были проигнорированы. Накануне в ООН заявили о готовности к контактам с Москвой по этому вопросу.

# ООН # Фотофакт

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