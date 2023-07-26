Более 780 миллионов человек в мире голодают. Такие данные представили в ООН. Организация обращает внимание, что значительное количество населения планеты по-прежнему испытывает трудности с пропитанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако действия международных структур неэффективны. Как отметил генсек ООН, мировые продовольственные системы разрушены. И расплачиваться за это вынуждены миллионы людей.

Одной из попыток снизить число голодающих была зерновая сделка. Однако гуманитарный проект силами Запада превратился в коммерческий. Россия аннулировала договоренности, после того как данные ей обещания были проигнорированы. Накануне в ООН заявили о готовности к контактам с Москвой по этому вопросу.