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Более 70% немцев считают правительство недееспособным. Рекордно упало доверие населения

16 августа 2023 09:55
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Новости Германии. Немцы теряют доверие к власти. Об этом свидетельствуют данные социсследования, проведенного национальным институтом изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70% немцев считают правительство недееспособным. Рекордно упало доверие населения-1

Как выяснилось, более 70 % опрошенных считают нынешнее правительство недееспособным. Таким образом, уровень доверия к кабмину упал до рекордного уровня. Год назад так считали 66 % немцев. Текущий рейтинг эксперты объясняют с «народным гневом». Что касается вопроса о том, какие сферы завалило государство, то чаще всего упоминалось образование.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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