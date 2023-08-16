Более 70% немцев считают правительство недееспособным. Рекордно упало доверие населения

Новости Германии. Немцы теряют доверие к власти. Об этом свидетельствуют данные социсследования, проведенного национальным институтом изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, более 70 % опрошенных считают нынешнее правительство недееспособным. Таким образом, уровень доверия к кабмину упал до рекордного уровня. Год назад так считали 66 % немцев. Текущий рейтинг эксперты объясняют с «народным гневом». Что касается вопроса о том, какие сферы завалило государство, то чаще всего упоминалось образование.