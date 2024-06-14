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Более 70% немцев недовольны работой правительства – соцопрос

14 июня 2024 07:13
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Немцы недовольны работой правительства. Об этом говорят данные опроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70% немцев недовольны работой правительства – соцопрос-1

Более 70 % считают, что действия чиновников не приводят к позитивным результатам. А еще месяц назад количество таких граждан было меньше. С тех пор кардинально ситуация не изменилась, однако накопившиеся проблемы вызывают все больше претензий у людей. Власти не спешат вникать в их проблемы. За проведение досрочных выборов высказались больше половины опрошенных.

# Международная политика

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