Более 70% немцев недовольны работой правительства – соцопрос

Более 70 % считают, что действия чиновников не приводят к позитивным результатам. А еще месяц назад количество таких граждан было меньше. С тех пор кардинально ситуация не изменилась, однако накопившиеся проблемы вызывают все больше претензий у людей. Власти не спешат вникать в их проблемы. За проведение досрочных выборов высказались больше половины опрошенных.