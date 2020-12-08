Более 67,5 млн заражённых коронавирусом в мире. ВОЗ назвала эпидситуацию в США катастрофической

Новости мира. В мире более 67,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. Смертей – свыше 1,5 миллиона. Тройку антилидеров по-прежнему возглавляют США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.