Прямой эфир

Более 67,5 млн заражённых коронавирусом в мире. ВОЗ назвала эпидситуацию в США катастрофической

08 декабря 2020 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В мире более 67,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. Смертей – свыше 1,5 миллиона. Тройку антилидеров по-прежнему возглавляют США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 67,5 млн заражённых коронавирусом в мире. ВОЗ назвала эпидситуацию в США катастрофической-1

Во Всемирной организации здравоохранения эпидемиологическую ситуацию в Штатах назвали катастрофической. С положительным тестом – почти 15 миллионов американцев.  

Сильнейший рост числа заболевших и умерших зафиксирован в Швеции, на этом фоне страна вводит жесткий карантин (подробнее здесь).  

Более 67,5 млн заражённых коронавирусом в мире. ВОЗ назвала эпидситуацию в США катастрофической-4

Более 67,5 млн заражённых коронавирусом в мире. ВОЗ назвала эпидситуацию в США катастрофической-6

Вернуться к радикальным мерам после рождественских праздников может и Германия. О планах правительства сообщает местное издание.  

Читайте также:

Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Свыше 32 млн человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии

В каких странах делают вакцинацию от коронавируса?

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что выборы в США сфальсифицированы и прошли на уровне страны третьего мира
08 декабря 2020 11:10

Трамп заявил, что выборы в США сфальсифицированы и прошли на уровне страны третьего мира

Какие блюда в меню у космонавтов? Корабль SpaceX доставил на МКС новогодние угощения
08 декабря 2020 08:44

Какие блюда в меню у космонавтов? Корабль SpaceX доставил на МКС новогодние угощения

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?
08 декабря 2020 08:34

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?