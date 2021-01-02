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Более 6500 человек получили штрафы. Как во Франции отмечали Новый год?

02 января 2021 11:57
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Новости Франции. Во Франции выписали более 200 штрафов участникам нелегальной вечеринки на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 6500 человек получили штрафы. Как во Франции отмечали Новый год?-1

Там, несмотря на антикоронавирусные запреты (введен комендантский час с 20 часов), собрались отметить новогоднюю ночь 2,5 тысячи человек. Люди приехали даже из-за границы. Жандармы пытались разогнать людей, но стражей порядка начали забрасывать различными предметами и подожгли служебный автомобиль. Пострадали три жандарма.

Более 6500 человек получили штрафы. Как во Франции отмечали Новый год?-4

К слову, по всей Франции оштрафовали свыше 6,5 тысячи человек за нарушение комендантского часа в Новый год.

# Новый год # Фотофакт

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