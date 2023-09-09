Более 630 человек погибли в Марокко из-за землетрясения

В Марокко в результате произошедшего землетрясения магнитудой 6,9 погибли 632 человека, еще 329 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Министерство внутренних дел, передает РИА Новости.

Толчок случился в 80 километрах от Марракеша, после чего было отмечено еще несколько подземных толчков меньшей магнитуды.

Ранее сообщалось, что погибли 296 и 153 получили ранения. Специалисты по сейсмике предупредили о вероятности возникновения подземных толчков в течение нескольких часов и даже дней.