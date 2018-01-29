Более 62 % избирателей отдали свои голоса за действующего президента Финляндии Саули Ниинисте

Они прошли накануне. После обработки всех бюллетеней стало известно, что за политика, который участвовал в выборах как независимый кандидат, проголосовало более 62 % избирателей.

Инаугурация должна состояться уже 1 февраля.

С переизбранием на пост Саули Ниинисте поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко высказал уверенность, что существующие между нашими государствами отношения будут и далее расширяться, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности.