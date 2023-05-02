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Более 60% латвийцев не считают себя финансово независимыми

02 мая 2023 19:40
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Новости Латвии. Более 60 % жителей Латвии не ощущают себя финансово независимыми. Такие данные приводятся в опросе населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 60% латвийцев не считают себя финансово независимыми-1

Судя по результатам социсследования, более половины граждан частично зависят от других в плане финансов и не справились бы с повседневными тратами без членов семьи. При этом чаще о некой несостоятельности заявляли женщины. Результаты опроса эксперты связали с уровнем дохода жителей. Финансовую независимость чаще всего способны обеспечить работающие на полную ставку, владельцы собственного бизнеса и пенсионеры.  

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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