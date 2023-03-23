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Более 600 погибших. Лукашенко направил соболезнования главам стран, пострадавших от циклона «Фредди»

23 марта 2023 20:33
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Более 600 погибших, почти 1 500 раненых. Еще около 300 пропали без вести. Государства Юго-Восточной Африки продолжают бороться с последствиями тропического циклона «Фредди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 погибших. Лукашенко направил соболезнования главам стран, пострадавших от циклона «Фредди»-1

В Мозамбике, Малави и на Мадагаскаре ураган разрушил более 300 медицинских учреждений. Также были повреждены школы, дороги и другая инфраструктура. А затопление большой площади сельскохозяйственных культур вызывает опасения голода.

Соболезнования в связи с катастрофическими последствиями и гибелью людей в результате тропического циклона «Фредди» президентам и народу пострадавших стран направил Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал скорейшего выздоровления раненым и выразил слова поддержки тем, кто потерял родных и близких.

Более 600 погибших. Лукашенко направил соболезнования главам стран, пострадавших от циклона «Фредди»-4

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# Природные катаклизмы # Александр Лукашенко # Фотофакт

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