Более 600 погибших. Лукашенко направил соболезнования главам стран, пострадавших от циклона «Фредди»

Более 600 погибших, почти 1 500 раненых. Еще около 300 пропали без вести. Государства Юго-Восточной Африки продолжают бороться с последствиями тропического циклона «Фредди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мозамбике, Малави и на Мадагаскаре ураган разрушил более 300 медицинских учреждений. Также были повреждены школы, дороги и другая инфраструктура. А затопление большой площади сельскохозяйственных культур вызывает опасения голода.

Соболезнования в связи с катастрофическими последствиями и гибелью людей в результате тропического циклона «Фредди» президентам и народу пострадавших стран направил Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал скорейшего выздоровления раненым и выразил слова поддержки тем, кто потерял родных и близких.