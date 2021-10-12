Более 60 миллионов евро. Столько Лондон должен выделить Франции на борьбу с контрабандистами

Новости Великобритании. Лондон намерен в ближайшее время выплатить обещанные Франции деньги. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании, сообщили вы программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 60 миллионов евро должны быть направлены на финансирование французских правоохранительных органов на побережье и борьбу с контрабандистами.

Напомним, мигранты регулярно переплывают пролив между двумя странами в поисках лучшей жизни в Великобритании. Только на минувших выходных в проливе были спасены около 1,5 тысяч человек. Это связано с политикой государства, так как на практике Соединенное Королевство депортирует меньше нелегальных мигрантов, чем другие европейские страны. Однако сейчас британское правительство планирует внести законопроект о реформировании системы предоставления убежища и ужесточении наказаний, особенно для контрабандистов.