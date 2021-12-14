Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити. Люди хотели собрать бензин из опрокинувшегося грузовика

Новости Гаити. Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити. Среди них много женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гаити. Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити. Среди них много женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По рассказам очевидцев, когда после ДТП на шоссе опрокинулся грузовик, перевозивший бензин, местные жители бросились к нему, чтобы заполнить канистры бесплатным топливом. Взрыв и вспыхнувший следом пожар произошли, когда возле машины собралось много людей.
По сообщению властей, количество жертв может вырасти. Пострадавших так много, что многим оказывают помощь во дворе больницы, так как в здании уже нет свободных коек.