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Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити. Люди хотели собрать бензин из опрокинувшегося грузовика

14 декабря 2021 19:01
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Новости Гаити. Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити. Среди них много женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити. Люди хотели собрать бензин из опрокинувшегося грузовика-1

По рассказам очевидцев, когда после ДТП на шоссе опрокинулся грузовик, перевозивший бензин, местные жители бросились к нему, чтобы заполнить канистры бесплатным топливом. Взрыв и вспыхнувший следом пожар произошли, когда возле машины собралось много людей.

Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити. Люди хотели собрать бензин из опрокинувшегося грузовика-4

По сообщению властей, количество жертв может вырасти. Пострадавших так много, что многим оказывают помощь во дворе больницы, так как в здании уже нет свободных коек.  

# Взрыв # Фотофакт

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