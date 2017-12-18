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Более 5 тысяч жителей Тверской области остались без света из-за снега

18 декабря 2017 15:48
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Новости России. Свыше 5,5 тысяч жителей Тверской области остались без электроснабжения. Всему виной непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 5 тысяч жителей Тверской области остались без света из-за снега -1

Более 5 тысяч жителей Тверской области остались без света из-за снега -3

Из-за налипания мокрого снега на линии электропередачи и деревья, происходят массовые аварийные отключения. К устранению неполадок привлечено без малого 100 рабочих и около 30 единиц спецтехники. Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшее время погода может ухудшиться, что осложнит работу специалистов.

# Снегопады # Фотофакт

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