Более 5 тысяч жителей Тверской области остались без света из-за снега

Новости России. Свыше 5,5 тысяч жителей Тверской области остались без электроснабжения. Всему виной непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за налипания мокрого снега на линии электропередачи и деревья, происходят массовые аварийные отключения. К устранению неполадок привлечено без малого 100 рабочих и около 30 единиц спецтехники. Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшее время погода может ухудшиться, что осложнит работу специалистов.