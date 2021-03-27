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Более 5 млн евро потрачено в столице Нидерландов на подавление протестов против карантина

27 марта 2021 13:03
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Новости Нидерландов. Власти Амстердама подсчитали, во сколько обошлись казне антиковидные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меры реагирования на незаконные демонстрации составили 5,5 миллиона евро.

Более 5 млн евро потрачено в столице Нидерландов на подавление протестов против карантина-1

С середины января правоохранители 11 раз привлекались к наведению порядка в центре города, где люди протестовали против карантина.

Более 5 млн евро потрачено в столице Нидерландов на подавление протестов против карантина-4

При этом сотрудников полиции отрывали от расследования преступлений, работы в патрульных бригадах и предоставления экстренной помощи.

# Акции протеста # Фотофакт

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