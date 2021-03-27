Более 5 млн евро потрачено в столице Нидерландов на подавление протестов против карантина

Новости Нидерландов. Власти Амстердама подсчитали, во сколько обошлись казне антиковидные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меры реагирования на незаконные демонстрации составили 5,5 миллиона евро.

С середины января правоохранители 11 раз привлекались к наведению порядка в центре города, где люди протестовали против карантина.