Более 5 млн евро потрачено в столице Нидерландов на подавление протестов против карантина

Новости Нидерландов. Власти Амстердама подсчитали, во сколько обошлись казне антиковидные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Меры реагирования на незаконные демонстрации составили 5,5 миллиона евро.
Новости Нидерландов. Власти Амстердама подсчитали, во сколько обошлись казне антиковидные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Меры реагирования на незаконные демонстрации составили 5,5 миллиона евро.
С середины января правоохранители 11 раз привлекались к наведению порядка в центре города, где люди протестовали против карантина.
При этом сотрудников полиции отрывали от расследования преступлений, работы в патрульных бригадах и предоставления экстренной помощи.