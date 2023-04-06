Более 400 мигрантов спасены у берегов Мальты. Из-за поломки корабль дрейфовал у берегов островного государства 4 дня. Это время пассажиры провели без еды и воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция по эвакуации людей с неисправного судна заняла почти 11 часов. Как сообщили власти, судно направлялось из Ливии в Италию. Однако добраться до конечной точки не смогло. Несколько человек пострадали, один – в тяжелом состоянии. Его доставили в госпиталь на вертолете.