Более 400 детей и подростков эвакуированы в Польше из лагерей скаутов из-за сильных гроз

Новости Польши. Сильные грозы обрушились на Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 400 детей и подростков были эвакуированы из лагерей скаутов.

В некоторых воеводствах подтоплены туристические маршруты, также порывистым ветром повреждены более 30 зданий.

Власти просят туристов не приближаться к горным рекам, которые из спокойных ручьев превратились в бурлящие потоки. Пожарные продолжают откачивать воду из зданий и с улиц.