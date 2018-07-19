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Более 400 детей и подростков эвакуированы в Польше из лагерей скаутов из-за сильных гроз

19 июля 2018 13:49
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Новости Польши. Сильные грозы обрушились на Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 400 детей и подростков были эвакуированы из лагерей скаутов.

Более 400 детей и подростков эвакуированы в Польше из лагерей скаутов из-за сильных гроз -1

В некоторых воеводствах подтоплены туристические маршруты, также порывистым ветром повреждены более 30 зданий.

Власти просят туристов не приближаться к горным рекам, которые из спокойных ручьев превратились в бурлящие потоки. Пожарные продолжают откачивать воду из зданий и с улиц.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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