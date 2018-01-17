Более 40 машин столкнулись под Прагой. Кадры с места аварии

Новости Чехии. В Чехии произошло массовое ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе столкнулись не менее 40 машин, среди которых оказались не только легковушки, но и грузовые автомобили.

Чтобы эвакуировать все авто, пришлось применить тяжелую технику. В результате аварии пострадали 10 человек. Причиной инцидента специалисты назвали метель и несоблюдение скоростного режима. Кроме того, обильные снегопады и плохая видимость привели к росту аварий в других регионах республики. Дорожные службы зафиксировали около сотни столкновений.