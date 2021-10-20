Более 40 человек погибли на севере Индии из-за ливней

Новости Индии. На севере Индии из-за наводнений погибли более 40 человек. Десятки людей считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже более трех суток в стране не прекращаются сильные ливни, которые и стали причиной природной катастрофы. Дожди вызвали оползни, камнепады и наводнения. Местные власти обратились за помощью к вооруженным силам, которые примут участие в спасательных операциях. Кроме того, правительство обещало оказать финансовую помощь пострадавшим.