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Более 40 человек погибли на севере Индии из-за ливней

20 октября 2021 08:50
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Новости Индии. На севере Индии из-за наводнений погибли более 40 человек. Десятки людей считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 40 человек погибли на севере Индии из-за ливней-1

Уже более трех суток в стране не прекращаются сильные ливни, которые и стали причиной природной катастрофы. Дожди вызвали оползни, камнепады и наводнения. Местные власти обратились за помощью к вооруженным силам, которые примут участие в спасательных операциях. Кроме того, правительство обещало оказать финансовую помощь пострадавшим.  

# Наводнение # Фотофакт

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