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Более 4 млн детей в Великобритании живут в бедности

13 июня 2023 09:06
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Новости Великобритании. Более 4 миллионов детей в Великобритании живут в бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом проинформировало крупнейшее издание страны. А 600 тысяч из них и вынуждены обходиться без еды и теплого дома.

Это итог политики властей, которые резко сократили социальные выплаты. 71 % семей, где работает лишь один взрослый, с трудом справляются с расходами на содержание детей: покупку одежды, оплату образования и медпомощь. Это в перспективе усилит экономические проблемы, которые уже сейчас переживает Британия.

Более 4 млн детей в Великобритании живут в бедности-1

Отдельное исследование показывает, что число молодых людей, не работающих из-за плохого состояния здоровья, за 10 лет выросло с 94 до 185 тысяч.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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