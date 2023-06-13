Более 4 млн детей в Великобритании живут в бедности

Новости Великобритании. Более 4 миллионов детей в Великобритании живут в бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом проинформировало крупнейшее издание страны. А 600 тысяч из них и вынуждены обходиться без еды и теплого дома.

Это итог политики властей, которые резко сократили социальные выплаты. 71 % семей, где работает лишь один взрослый, с трудом справляются с расходами на содержание детей: покупку одежды, оплату образования и медпомощь. Это в перспективе усилит экономические проблемы, которые уже сейчас переживает Британия.