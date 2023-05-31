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Более 3,5 млн жителей Германии трудоустроены в нескольких местах из-за нехватки денег на жизнь

31 мая 2023 07:31
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Новости Германии. Европейцы едва сводят концы с концами. Чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни, граждане Германии вынуждены ходить на две работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 3,5 млн жителей Германии трудоустроены в нескольких местах из-за нехватки денег на жизнь-1

Более 3,5 миллиона жителей ФРГ трудоустроены в нескольких местах. За последние 20 лет число трудоголиков увеличилось более чем вдвое. Как подсчитали эксперты, одна работа обеспечивает всего 60 % расходов человека. Согласно отчету о бедности, в последнее время от нее страдает почти 17 % населения страны и тенденция усугубляется – в основном из-за растущих цен.  

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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