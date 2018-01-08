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Более 30 человек погибли из-за крушения иранского танкера у восточного побережья Китая

08 января 2018 08:08
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Новости Китая. Жертвами крупного кораблекрушения у восточного побережья Китая стали, по последним данным, более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 человек погибли из-за крушения иранского танкера у восточного побережья Китая-1

Это экипаж иранского танкера.

Большинство погибших – граждане Исламской республики. Трагедия произошла в минувшие выходные. Танкер столкнулся с сухогрузом под флагом Гонконга. Сразу после ЧП судно с нефтью охватил пожар. Связь со всем экипажем была потеряна.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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