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Более 280 человек скончались за неделю от менингита в Нигерии, подозрение на заболевание еще у двух тысяч

31 марта 2017 07:04
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Новости Нигерии. Вспышка менингита в Нигерии унесла более 280 жизней. И это всего лишь за неделю. Подозрения на опасное заболевание еще у двух тысяч местных жителей. Против некоторых форм менингита есть вакцина. Но специалисты не исключают, что в Нигерию завезен штамм, против которого бессильны имеющиеся у местного минздрава лекарства.

Медики опасаются, что ситуация окончательно выйдет из-под контроля, если менингит доберется до лагерей беженцев и тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье

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