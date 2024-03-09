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Более 2,5 тысячи грузовиков ожидают въезда в Евросоюз на белорусской границе

09 марта 2024 13:36
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Более 2,5 тысячи грузовиков ожидают въезда в Евросоюз на белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина растущих очередей – недавнее закрытие двух пунктов пропуска со стороны Литвы.

Более 2,5 тысячи грузовиков ожидают въезда в Евросоюз на белорусской границе-1

Теперь это направление стало самым загруженным. Пограничные контрольные службы ЕС продолжают работать в замедленном режиме. Хуже всего дела обстоят в пункте пропуска «Мядининкай» (с нашей стороны это «Каменный Лог»). Там оформляют лишь 16 % транспорта от суточной нормы. В остальных пунктах пропуска на границе с нашей страной нормы выполняются лишь наполовину. Затягивание оформления приводит к длительному ожиданию перевозчиков и простых граждан по обе стороны границы.

# Граница

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