Более 25 человек погибли в смертельном ДТП в Индии. Люди ехали на свадьбу

Новости Индии. Смертельное ДТП в Индии. Грузовик, перевозивший людей, съехал с моста и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента погибли более 25 человек. Еще около 12 тяжело травмированы. Их доставляют в больницу. На месте ЧП ведутся спасательные работы. Судьба нескольких десятков пассажиров остается неизвестной.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что и привело к аварии. Как выяснилось, все эти люди ехали на свадьбу.