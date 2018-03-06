Прямой эфир

Более 25 человек погибли в смертельном ДТП в Индии. Люди ехали на свадьбу

06 марта 2018 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Смертельное ДТП в Индии. Грузовик, перевозивший людей, съехал с моста и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 25 человек погибли в смертельном ДТП в Индии. Люди ехали на свадьбу-1

В результате инцидента погибли более 25 человек. Еще около 12 тяжело травмированы. Их доставляют в больницу. На месте ЧП ведутся спасательные работы. Судьба нескольких десятков пассажиров остается неизвестной.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что и привело к аварии. Как выяснилось, все эти люди ехали на свадьбу.

Более 25 человек погибли в смертельном ДТП в Индии. Люди ехали на свадьбу-4

# Фотофакт # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
Потепление отношений на Корейском полуострове: Ким Чен Ын намерен начать «новую историю объединения родины»
06 марта 2018 09:25

Потепление отношений на Корейском полуострове: Ким Чен Ын намерен начать «новую историю объединения родины»

В Канаде сильнейший снегопад оставил без электричества более 10 тысяч жителей
06 марта 2018 09:17

В Канаде сильнейший снегопад оставил без электричества более 10 тысяч жителей

При взрыве на нефтяном танкере в Афганистане погибли 2 человека, причины ЧП устанавливаются
06 марта 2018 09:11

При взрыве на нефтяном танкере в Афганистане погибли 2 человека, причины ЧП устанавливаются