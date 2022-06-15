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Более 22 млн взрослых европейцев употребляли наркотики в течение года

15 июня 2022 09:50
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В Европе выросли оборот и производство наркотиков. Об этом говорится в отчете Европейского центра по мониторингу наркотической зависимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным специалистов организации, в ЕС продается и потребляется все больше новых психотропных веществ.

Более 22 млн взрослых европейцев употребляли наркотики в течение года-1

Кроме этого, Евросоюз стал крупным производителем наркотиков. Год назад в Европе ликвидировано более 350 нарколабораторий. Особую тревогу вызывает доступность наркотиков. Жители Евросоюза могут легко их достать, даже сильнодействующие. За последний год их употребляли более 22 миллионов взрослых европейцев.

# Наркотики # Фотофакт

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