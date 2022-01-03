Более 2000 человек застряли на корабле из-за COVID-19. Его обнаружили у полусотни членов экипажа

Новости Португалии. Для более тысячи пассажиров большого лайнера, застрявшего в Лиссабоне, морской круиз закончился, так и не успев начаться. Вместо того чтобы посетить Мадейру и увидеть великолепный фейерверк, они несколько суток смотрели на порт португальской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В праздничные планы вмешался коронавирус. Его обнаружили у полусотни членов экипажа. Затем его жертвой стали и несколько пассажиров. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, всех оставшихся людей высадили на берег и после небольшой проверки отправили по домам. Многие из них надеялись на незабываемую встречу Нового года, и они ее получили.