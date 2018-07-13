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Более 200 погибших, 28 пропавших без вести. Япония бедствует из-за сильных ливней и оползней

13 июля 2018 08:29
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Новости Японии. Растет количество жертв непогоды в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за ливней и вызванных ими оползней погибли уже более 200 человек, 28 числятся пропавшими без вести.

Более 200 погибших, 28 пропавших без вести. Япония бедствует из-за сильных ливней и оползней-1

Более 200 погибших, 28 пропавших без вести. Япония бедствует из-за сильных ливней и оползней-3

Без жилья остались десятки тысяч человек. На ликвидацию последствий брошены все силы. Сотрудники полиции и пожарные продолжают поисковую операцию.

На помощь пострадавшим правительство выделило 4 миллиарда долларов.

Однако вскоре Японии придется пережить еще одну стихию. На юг страны надвигается мощный тайфун «Мария». Он уже затронул Тайвань, а в Китае из-за «Марии» объявлен наивысший уровень опасности.

# Наводнение # Фотофакт

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