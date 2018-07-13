Более 200 погибших, 28 пропавших без вести. Япония бедствует из-за сильных ливней и оползней

Новости Японии. Растет количество жертв непогоды в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за ливней и вызванных ими оползней погибли уже более 200 человек, 28 числятся пропавшими без вести.

Без жилья остались десятки тысяч человек. На ликвидацию последствий брошены все силы. Сотрудники полиции и пожарные продолжают поисковую операцию.

На помощь пострадавшим правительство выделило 4 миллиарда долларов.

Однако вскоре Японии придется пережить еще одну стихию. На юг страны надвигается мощный тайфун «Мария». Он уже затронул Тайвань, а в Китае из-за «Марии» объявлен наивысший уровень опасности.