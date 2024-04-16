Более 200 человек эвакуировали в испанской провинции Аликанте из-за лесных пожаров

В испанской провинции Аликанте бушуют лесные пожары. Власти региона уже эвакуировали более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных экстренных служб, огонь пока не удалось локализовать. Для его ликвидации мобилизованы почти все возможные силы: сотни пожарных, спецтехника и военные самолеты. Специалисты предполагают, что пожар вызван длительной засухой на всей территории страны. В некоторых районах температура превысила прошлогодние рекорды на десять градусов.