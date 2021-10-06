Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий

Новости Франции. Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Французы требуют повышения зарплат, пенсий и пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также протестующие недовольны новой реформой страхования по безработице. Согласно законопроекту, сезонным работникам нужно будет трудиться шесть месяцев в году вместо четырех. Только тогда они смогут претендовать на денежные выплаты, за счет которых обеспечивают себя в течение оставшейся части года.

По заявлению профсоюзов, для некоторых сфер это невыполнимая миссия. Работники горнолыжных курортов физически не смогут выполнять необходимые требования. Лыжный сезон никогда не длился дольше четырех месяцев, особенно в период глобального потепления и отсутствия снега.