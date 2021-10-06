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Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий

06 октября 2021 07:50
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Новости Франции. Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Французы требуют повышения зарплат, пенсий и пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий-1

Также протестующие недовольны новой реформой страхования по безработице. Согласно законопроекту, сезонным работникам нужно будет трудиться шесть месяцев в году вместо четырех. Только тогда они смогут претендовать на денежные выплаты, за счет которых обеспечивают себя в течение оставшейся части года.

Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий-4

По заявлению профсоюзов, для некоторых сфер это невыполнимая миссия. Работники горнолыжных курортов физически не смогут выполнять необходимые требования. Лыжный сезон никогда не длился дольше четырех месяцев, особенно в период глобального потепления и отсутствия снега.

Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий-7

Кроме того, ситуация усугубляется на фоне роста цен на газ и электроэнергию.

# Акции протеста # Фотофакт

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