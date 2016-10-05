Более 20 мигрантов погибли у берегов Ливии: в трюме перегруженного судна не хватало воздуха

Новости Ливии. У Берегов Ливии погибли более 20 мигрантов.

На перегруженном судне находились около тысячи человек, большинство беженцев скончались из-за нехватки воздуха в тесном трюме.

Отметим, Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис. Он вызван в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.