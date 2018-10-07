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Более 1750 погибших. Последствия разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии в 10 фото

07 октября 2018 13:49
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Новости Индонезии. Власти Индонезии планируют завершить поисково-спасательную операцию 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что число жертв землетрясения и цунами превысило 1750 человек.

Напомним, в конце сентября мощное цунами накрыло побережье индонезийского острова Сулавеси. Ему предшествовала серия землетрясений. Волны высотой до 3 метров разрушили тысячи домов. Ущерб, нанесенный стихией, оценивают в 650 миллионов долларов.

В Индонезии после землетрясения сбежали из тюрем более тысячи заключенных

# Землетрясение # Фотофакт

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