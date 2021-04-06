Более 150 человек погибли, ещё свыше 70 пропали без вести. В Индонезии и Восточном Тиморе растёт число жертв наводнения

Растет число жертв непогоды в Индонезии и Восточном Тиморе. В списке погибших более 150 человек. Еще свыше 70 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Растет число жертв непогоды в Индонезии и Восточном Тиморе. В списке погибших более 150 человек. Еще свыше 70 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные дожди спровоцировали в регионах масштабные наводнения и оползни. Разрушены мосты, повреждены десятки зданий, заблокированы дороги.
Несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, их разместили во временные центры. В пострадавших районах работают сотрудники экстренных служб. Развернута поисково-спасательная операция.
Несмотря на то что подобный разгул непогоды для Индонезии не редкость, это наводнение уже назвали сильнейшим за последние 40 лет.