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Более 15 тыс. граждан ЕС посетили Беларусь по безвизу

16 февраля 2026 10:53
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Более 15 тыс. граждан ЕС посетили Беларусь по безвизу-0

С начала 2026 года безвизовым въездом в Беларусь воспользовалось более 15 900 граждан Европы. Об этом информирует Госпогранкомитет в официальном Telegram-канале.

За период действия безвиза страну посетили более 1,27 миллиона европейцев. Большая часть из них приехала из граничащих с Беларусью стран – Литвы, Латвии и Польши.

С июля 2024 года расширенный список из 35 стран позволил въехать в страну более 60 тыс. гражданам. Безвиз для граждан 38 стран Европы будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Фото: pixabay

# Граница # Государственная граница Беларуси

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