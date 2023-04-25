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Более 1200 детей в Европе ежегодно гибнут из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха

25 апреля 2023 09:07
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Более 1 200 детей в Европе ежегодно гибнут из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отчет с такими данными предоставило Европейское агентство по окружающей среде.

Более 1200 детей в Европе ежегодно гибнут из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха-1

Согласно документу, загрязнение воздуха повышает риск рождения ребенка с низкой массой тела и хроническими недугами. В том числе с астмой, которой болеет 9 % несовершеннолетних европейцев. А в целом от вредных выбросов в атмосферу страдает 90 % населения Европы. Хуже всего дела обстоят в центральной и восточной частях и отдельно в Италии.

# Экология # Фотофакт

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