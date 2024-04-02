«Более 1000 километров». У ВСУ появились новые беспилотники большой дальности

В Украине появились беспилотники, которые могут преодолевать расстояние до 1 000 км. Об этом со ссылкой на министра цифровой трансформации страны Михаила Федорова сообщает РИА Новости.

Он отметил, что большая часть используемых в настоящий момент дронов может летать на расстоянии от 700 до 1000 км, но уже есть модели, превышающие этот радиус.

«Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров», – заявил он.

Кроме того, Федоров высказал предположение, что уже к концу года на поле боя могут появиться первые дроны с искусственным интеллектом. Это заявление прозвучало после заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приоритетности развития беспилотных систем на Украине.