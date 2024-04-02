Прямой эфир

«Более 1000 километров». У ВСУ появились новые беспилотники большой дальности

02 апреля 2024 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Украине появились беспилотники, которые могут преодолевать расстояние до 1 000 км. Об этом со ссылкой на министра цифровой трансформации страны Михаила Федорова сообщает РИА Новости.

Он отметил, что большая часть используемых в настоящий момент дронов может летать на расстоянии от 700 до 1000 км, но уже есть модели, превышающие этот радиус.

«Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров»,  – заявил он.

Кроме того, Федоров высказал предположение, что уже к концу года на поле боя могут появиться первые дроны с искусственным интеллектом. Это заявление прозвучало после заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приоритетности развития беспилотных систем на Украине.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Посол Украины Мельник жалуется, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте
02 апреля 2024 09:36

Посол Украины Мельник жалуется, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте

РИАН: Зеленский проводит кадровые чистки под влиянием главы ОП Ермака
02 апреля 2024 09:28

РИАН: Зеленский проводит кадровые чистки под влиянием главы ОП Ермака

Южная Корея ввела санкции против РФ из-за ядерной программы КНДР
02 апреля 2024 09:17

Южная Корея ввела санкции против РФ из-за ядерной программы КНДР