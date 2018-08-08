Более 1000 человек в Японии попали в больницы из-за сильной жары

Новости Японии. В Японии из-за сильной жары госпитализированы более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже три месяца в большинстве регионов страны столбики термометров днем не опускаются ниже +35ºС, а в некоторых областях периодически поднимаются до +40ºС.

От долгого зноя в основном страдают пожилые люди. Они не следят за тем, сколько времени проводят на улице под палящим солнцем. В 2017 году из-за жары в Японии погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.