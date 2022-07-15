Более 100 тысяч заболевших во Франции, Германии и Италии. Новая волна коронавируса накрыла Европу

Самые высокие показатели во Франции, Германии и Италии. В каждой из этих стран заболело более 100 тысяч человек. Ухудшается ситуация в Центральной и Южной Америке. В Мексике ежедневно регистрируют более 30 тысяч случаев. Особое волнение ученых вызывает новый штамм коронавируса.

Новый штамм коронавируса начинает активно распространяться в мире. Читать здесь.