Более 100 пострадавших и 20 уголовных дел. Протесты в Индии закончились столкновениями с полицией

Новости Индии. Более 100 человек пострадали в результате акции протеста фермеров в индийском Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них 86 полицейских.