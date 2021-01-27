Более 100 пострадавших и 20 уголовных дел. Протесты в Индии закончились столкновениями с полицией

Новости Индии. Более 100 человек пострадали в результате акции протеста фермеров в индийском Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них 86 полицейских.
Новости Индии. Более 100 человек пострадали в результате акции протеста фермеров в индийском Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них 86 полицейских.
Тысячи аграриев на тракторах, мотоциклах и даже лошадях прибыли в столицу 26 января. Они выступают против законов о сельском хозяйстве, принятых в сентябре 2020 года. Протестующие считают, что нововведения приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.
Митинг перерос в столкновения с правоохранителями. Для разгона толпы стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ. Погиб один человек. Многие демонстранты находятся в больнице с серьезными травмами. Возбуждено более 20 уголовных дел.
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