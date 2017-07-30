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Более 100 человек погибли в результата обрушившегося на Тайвань тайфуна, 10 тысяч эвакуированы

30 июля 2017 10:40
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Новости Китая. Мощный тайфун обрушился на Тайвань. Число жертв превысило 100 человек, 10 тысяч жителей были эвакуированы. Сильнее всего пострадала южная часть региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек погибли в результата обрушившегося на Тайвань тайфуна, 10 тысяч эвакуированы-1

Ливни будут идти вплоть до вторника. На острове приостановили железнодорожное движение. Авиакомпании отменили порядка 500 рейсов. Закрыты школы и госучреждения. Синоптики предупреждают: уже вечером на восток Китая может обрушиться другой тайфун.

# Ураганы

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