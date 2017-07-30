Более 100 человек погибли в результата обрушившегося на Тайвань тайфуна, 10 тысяч эвакуированы

Новости Китая. Мощный тайфун обрушился на Тайвань. Число жертв превысило 100 человек, 10 тысяч жителей были эвакуированы. Сильнее всего пострадала южная часть региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни будут идти вплоть до вторника. На острове приостановили железнодорожное движение. Авиакомпании отменили порядка 500 рейсов. Закрыты школы и госучреждения. Синоптики предупреждают: уже вечером на восток Китая может обрушиться другой тайфун.